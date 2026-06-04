Carburanti | arriva il bonus da 100 euro per le famiglie con ISEE basso

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 6 giugno, le famiglie con ISEE basso potranno ricevere un bonus di 100 euro per l’acquisto di carburanti. Il voucher sarà destinato a chi soddisfa determinati requisiti di reddito e sarà utilizzabile presso i punti vendita autorizzati. La misura mira a ridurre l’impatto dei rincari sui consumatori meno abbienti. I dettagli sui criteri di accesso e sulla distribuzione del bonus saranno comunicati dalle autorità competenti. I prezzi dei carburanti potrebbero risentire di questa misura.

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Come cambieranno i prezzi alla pompa dopo il 6 giugno?. Quali famiglie riceveranno concretamente il voucher da 100 euro?. Perché il governo non può più tagliare le accise?. Quanto risparmierà lo Stato passando dal taglio alle accise al bonus?.? In Breve Bonus per 1,2 milioni di nuclei familiari con ISEE sotto i 15.000 euro.. Costo stimato voucher 120 milioni contro i 2 miliardi delle accise.. Scadenza attuale sconti carburanti fissata per il prossimo 6 giugno.. Riduzione spesa pubblica del 94% rispetto al modello attuale delle accise.. Il governo valuta un bonus da 100 euro per sostituire il taglio delle accise sui carburanti. Il governo studia una misura da 100 euro per le famiglie con ISEE basso, mentre lo sconto sulle accise scadrà il prossimo 6 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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