Carburanti | arriva il bonus da 100 euro per le famiglie con ISEE basso

Notizia in breve

Dal 6 giugno, le famiglie con ISEE basso potranno ricevere un bonus di 100 euro per l’acquisto di carburanti. Il voucher sarà destinato a chi soddisfa determinati requisiti di reddito e sarà utilizzabile presso i punti vendita autorizzati. La misura mira a ridurre l’impatto dei rincari sui consumatori meno abbienti. I dettagli sui criteri di accesso e sulla distribuzione del bonus saranno comunicati dalle autorità competenti. I prezzi dei carburanti potrebbero risentire di questa misura.