Addio sconti carburanti | possibile bonus da 100 euro per le famiglie

Dal 7 giugno, gli sconti sui carburanti termineranno e si valuta un bonus da 100 euro destinato alle famiglie. Non è ancora definito il costo esatto del litro di benzina dopo questa data. Il voucher da 100 euro verrà assegnato a specifiche categorie di cittadini, con criteri ancora in fase di definizione. La misura mira a sostenere le spese energetiche delle famiglie, ma i dettagli operativi devono essere ancora chiariti.

Quanto costerà esattamente il litro di benzina dopo il 7 giugno?. Chi riceverà concretamente il voucher da 100 euro proposto dal Governo?. Come influirà la decisione di Bruxelles sui prezzi alla pompa?. Perché lo Stato vuole eliminare gli sconti per tutti i cittadini?.? In Breve Scadenza fiscale fissata al 7 giugno per il termine degli sconti accise.. Sconti attuali: 6,1 centesimi sulla benzina e 12,2 centesimi sul gasolio.. Voucher da 100 euro per 1,2 milioni di persone con ISEE sotto 15.000 euro.. Prezzi stimati post-scadenza: benzina a 2 euro e gasolio a 2,1 euro..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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