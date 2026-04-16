Le famiglie con un reddito ISEE più basso avranno a disposizione un sostegno finanziario fino a 150 euro per coprire le spese dei viaggi scolastici durante il 2026. La misura mira ad aiutare le famiglie a sostenere i costi legati alle uscite didattiche e alle attività extrascolastiche. Il bonus sarà erogato attraverso un apposito contributo destinato a chi presenta determinati requisiti di reddito.

Le famiglie con redditi più bassi potranno beneficiare di un sostegno economico fino a 150 euro per le spese legate ai viaggi scolastici nel corso del 2026. La misura, che non prevede nuovi stanziamenti governativi ma attinge a fondi già disponibili, mira a mitigare l’impatto dell’aumento dei costi dei trasporti e dei pacchetti turistici sulle attività educative fuori sede. Il Ministero dell’Istruzione ha confermato l’utilizzo di risorse residue accumulate negli anni precedenti, precisamente una somma di 50 milioni di euro che risaliva al 2023. Questi capitali, originariamente destinati alla gestione dell’autonomia scolastica e a diversi progetti formativi, vengono ora convogliati per sostenere i costi delle gite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggi scolastici: bonus da 150 euro per le famiglie a basso ISEE

Notizie correlate

Scuole, nuovo bonus viaggi: fino a 150€ per studente e ISEE più altoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha varato un potenziamento del sostegno economico per i viaggi di istruzione, estendendo il contributo ai...

Decreto bollette al Consiglio dei Ministri: contributo da 90 euro per le famiglie con bonus sociale e nuovi sconti fino a ISEE 25mila euroIl Consiglio dei Ministri si appresta a varare il decreto bollette, un provvedimento atteso da settimane che introduce misure di sostegno per...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bonus gita scolastica 2026, ti spettano 150 euro per ogni figlio, nuove soglie ISEE: ecco per chi e come richiederlo; Come ottenere il bonus gite scolastiche 2026: guida e novità; Bonus Gite scolastiche 2026, come avere 150 euro per il viaggio d'istruzione: requisiti, procedure, scadenza; Bonus scarsi e rischi legali per i docenti: così le gite scolastiche rischiano di scomparire.

Confermato il bonus gite scolastiche rafforzato da 150 euro: come richiederloIl contributo è richiedibile ma il rischio che la crisi in Medio Oriente travolga anche i viaggi di istruzione programmati è alto, specie quelli in aereo: la situazione e le novità per richiedere il w ... today.it

Bonus gite scolastiche 2026, platea si allarga: i requisiti per i 150 euro e il rischio per il caro energiaIl caro energia pesa anche sulle scuole, e rischia di far saltare anche le gite scolastiche non ancora organizzate per la primavera ... fanpage.it

Open Day Gratuito di TSA - Viaggi Studio Parleremo di - viaggi studio (età: dai 6 anni in su) - anni scolastici all’estero Potrai confrontarti direttamente con i consulenti TSA e con genitori e studenti che hanno già vissuto questa esperienza. Giovedì 16 aprile 202 facebook