Il Tribunale del Riesame ha revocato le misure cautelari nei confronti di cinque indagati coinvolti nel caso del carbone delle Alpi. Le persone coinvolte erano state poste sotto restrizione, ma ora sono state rimandate in libertà. L’indagine riguarda frodi internazionali che collegano l’Italia ai Balcani, con sospetti di traffici illeciti e pratiche commerciali fraudolente legate al settore del carbone. La procura ha presentato ricorso contro questa decisione.

Chi sono i cinque indagati che hanno ottenuto la libertà? Quali frodi internazionali collegano l'Italia ai Balcani in questa indagine? Perché Flavio Ruffini è stato sospeso dal suo ufficio pubblico? Cosa accadrà durante l'udienza cruciale fissata per il 9 giugno??? In Breve Cinque indagati tra cui Angelucci, Marri, Tappeiner, Trenkwalder e Rosanelli tornano in libertà. Flavio Ruffini sospeso dal pubblico ufficio per un anno con udienza il 9 giugno. Indagine transnazional . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carbone delle Alpi: il Tribunale del Riesame revoca le misure cautelari

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