Enrico Tiero torna libero | il tribunale del Riesame revoca i domiciliari
Il tribunale del Riesame ha deciso di revocare i domiciliari e di mettere fine alla misura cautelare nei confronti dell'ex consigliere regionale di FdI coinvolto in un'indagine per corruzione. L'uomo, arrestato lo scorso ottobre, torna così libero e non sarà più sottoposto a restrizioni domiciliari. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore dai giudici incaricati del procedimento. La vicenda riguarda un'inchiesta in corso che vede coinvolti vari soggetti.
Torna libero l'ex consigliere regionale di FdI Enrico Tiero, coinvolto in un'indagine per corruzione e arrestato lo scorso ottobre in esecuzione di una misura cautelare ai domiciliari. Lo hanno deciso i giudici del tribunale del Riesame di Roma, che hanno sciolto la riserva accogliendo il ricorso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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