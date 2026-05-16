Enrico Tiero torna libero | il tribunale del Riesame revoca i domiciliari

Il tribunale del Riesame ha deciso di revocare i domiciliari e di mettere fine alla misura cautelare nei confronti dell'ex consigliere regionale di FdI coinvolto in un'indagine per corruzione. L'uomo, arrestato lo scorso ottobre, torna così libero e non sarà più sottoposto a restrizioni domiciliari. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore dai giudici incaricati del procedimento. La vicenda riguarda un'inchiesta in corso che vede coinvolti vari soggetti.

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