Weekend da leccarsi i baffi con Beer Festival e le sagre della cantarella e del bustrengh Poi Triathlon concerti e dj set

Nel fine settimana nel territorio si svolgono numerosi eventi, tra cui sagre dedicate alla cantarella e al bustrengh, e festival di birra. Sono previsti anche appuntamenti sportivi, come il Triathlon Challenge, e diversi concerti e DJ set in vari luoghi. La programmazione coinvolge sia il settore gastronomico che quello musicale e sportivo, offrendo un ampio ventaglio di possibilità per i partecipanti.

Nel Cesenate e in tutto il comprensorio il fine settimana si apre a un ricco calendario di appuntamenti: quelli con il gusto, come le sagre della cantarella e del bustrengh, con la musica, grazie ai tanti appuntamenti live in programma, ma anche con lo sport con il Triathlon Challenge che porterà.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Weekend da leccarsi i baffi con Street food festival e Sagra della pagnotta. E poi danza hip hop, mercatini e teatroPer l'ultimo fine settimana di marzo, nel Cesenate sono in programma numerosi appuntamenti: tra sagre tipiche della tradizione romagnola, fiere... Weekend gustoso tra sagra del cinghiale e della cantarella. Poi primo maggio, concerti in rocca e mercatini vintageIl primo fine settimana di maggio, che quest'anno abbraccia anche la Festa dei lavoratori, si apre con un ricco calendario di appuntamenti: alcuni... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Braciata. Tanto gusto e musica live; Weekend gustoso tra sagra del cinghiale e della cantarella. Poi primo maggio, concerti in rocca e mercatini vintage; Sagre ed eventi del primo weekend di Maggio 2026; I nostri brunch preferiti a Parigi da provare assolutamente questo fine settimana! (alcuni sono a volontà). Tornano i ‘Weekend gastronomici’ Primavera da leccarsi i baffiNella bella sede di Riviera Banca, in via san Francesco, hanno visto la luce i Weekend Gastronomici di Primavera di Confcommercio che tornano per la 39ª edizione e sfidano un periodo caratterizzato ... ilrestodelcarlino.it Emilia Romagna, tante feste e sagre nel weekend: eventi da leccarsi i baffiDal 19 al 21 settembre in programma numerosi appuntamenti dedicati al gusto. Zucca, funghi, salamina e cappelletti protagonisti in tavola, a Medicina un tuffo nel passato con le rievocazioni storiche ... ilrestodelcarlino.it Simona Ventura. . Weekend del 1 maggio… un weekend DA LEONI @davittorioristorante dal 1994, siete vicino a me @terzigio @jack_super_jack @caterina.venturaa @giulio.terzii #family #love #davittorio #dav - facebook.com facebook