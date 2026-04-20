Riapertura del Cimitero delle Fontanelle a Napoli Manfredi | Un simbolo da riscoprire

Il Cimitero delle Fontanelle a Napoli riapre al pubblico dopo mesi di chiusura. La riapertura è stata annunciata dal sindaco della città, che ha sottolineato il valore storico e culturale del sito. Il cimitero è noto per le sue ossa e le ossario sotterraneo, e rappresenta un punto di interesse per residenti e visitatori. La riapertura mira a valorizzare un luogo simbolo della tradizione napoletana, ora accessibile di nuovo al pubblico.

"> Riapre il Cimitero delle Fontanelle: Un’Icona di Napoli Torna al Pubblico. Il Cimitero delle Fontanelle, celebre simbolo di Napoli, riapre finalmente le sue porte dopo cinque lunghi anni di chiusura. Questo luogo unico, che conserva una parte della storia e delle tradizioni del capoluogo campano, torna ad essere visitabile a partire dal 18 aprile 2026. La data è segnata dall’inaugurazione ufficiale alla presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Durante questo periodo di chiusura, il Cimitero ha subito opere di consolidamento strutturale, necessari per preservarne l’integrità e garantire la sicurezza dei visitatori.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Riapertura del Cimitero delle Fontanelle a Napoli, Manfredi: «Un simbolo da riscoprire» Riapre il Cimitero delle Fontanelle Notizie correlate Leggi anche: Riapertura del cimitero delle Fontanelle: Manfredi celebra un luogo unico e speciale. Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, chiuso da 6 anni per lavori. L’inaugurazione sabato 18 aprileDopo quasi 6 anni di attesa sta per riaprire in maniera permanente il Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità, una delle attrazioni più conosciute... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il Cimitero delle Fontanelle riapre per sempre; A Napoli riapre il cimitero più suggestivo (e misterioso) della città; Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: info e visite; La riapertura del cimitero delle Fontanelle a Napoli. Riapertura del Cimitero delle Fontanelle a Napoli, Manfredi: «Un simbolo da riscoprire»Il Cimitero delle Fontanelle, celebre simbolo di Napoli, riapre finalmente le sue porte dopo cinque lunghi anni di chiusura. Questo luogo unico, che conserva una parte della storia e delle tradizioni ... napolipiu.com La riapertura del cimitero delle Fontanelle a NapoliRiapertura del cimitero delle Fontanelle a Napoli: il sindaco Manfredi inaugura il sito dopo il restyling. Orari e novità. stylo24.it NanoTV. . #Napoli- La grande gioia del #RioneSanita ieri per la riapertura del Cimitero delle Fontanelle La marcia del popolo insieme alle Istituzioni del Comune di Napoli della Regione Campania e della Chiesa di Napoli Le voci.... Paolo Fusco Da o facebook