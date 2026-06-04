Nel primo trimestre del 2026, il numero di chiamate al 112 in provincia di Salerno ha superato le 48.000. Sono stati eseguiti numerosi controlli sul territorio e decine di persone sono state arrestate. I dati indicano un’attività intensa delle forze dell’ordine, con interventi frequenti in risposta alle emergenze. Non sono stati forniti dettagli sui reati specifici o sui luoghi degli interventi.

Oltre 48mila chiamate al Numero Unico di Emergenza 112, migliaia di controlli sul territorio e decine di arresti. È il bilancio delle attività svolte dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Salerno dall’inizio del 2026. Da inizio anno, i Carabinieri della provincia di Salerno hanno garantito il servizio di pronto intervento rispondendo a 48.821 chiamate giunte al Numero Unico di Emergenza 112, con una media superiore alle 300 richieste al giorno. Gli interventi sono stati assicurati attraverso tutte le componenti operative dell’Arma presenti sul territorio: Stazioni Carabinieri, Nuclei Operativi e Radiomobili e Aliquote di Primo Intervento. 🔗 Leggi su Zon.it

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© Zon.it - Carabinieri, il bilancio dei primi mesi del 2026 in provincia di Salerno: oltre 48mila chiamate al 112

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Enrico Toti (1882-1916) Patriota. Bersagliere ciclista. Medaglia doro. Cimitero Verano. Roma. Ww1

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