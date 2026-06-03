Allagamenti rami caduti e 150 chiamate al 112 | la notte del maltempo in Friuli

Nella notte in Friuli Venezia Giulia si sono verificati allagamenti, rami caduti e circa 150 chiamate al 112. Dopo un primo aggiornamento a mezzanotte che indicava una situazione sotto controllo, il bollettino delle sette di stamattina segnala la presenza di celle temporalesche e piogge persistenti. La zona ha subito danni e disagi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

La notte del maltempo ha lasciato il segno in Friuli Venezia Giulia. Dopo un primo aggiornamento diffuso a mezzanotte, in cui la situazione appariva ancora sotto controllo, il bollettino delle 7 di questa mattina restituisce un quadro più mosso: celle temporalesche a più riprese, piogge. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo nel Varesotto: frana a Cittiglio sulla SP8 per Vararo, allagamenti e rami cadutiUna frana si è verificata questa mattina sulla strada provinciale 8, tra Cittiglio e Vararo, a causa del maltempo nel Varesotto.

Maltempo, allagamenti, rami spezzati e forti raffiche. Danni al Polo nauticoLe intense piogge e le raffiche di vento hanno causato allagamenti e danni nella zona del Veneziano, con strade sommerse a Chioggia e rami spezzati...

Temi più discussi: Rami caduti e allagamenti: 40 interventi in provincia. Domani allerta gialla temporali; Nubifragio a Roma: strade allagate, grandinate e alberi caduti; Maltempo Emilia-Romagna: tra Bologna, Modena e Ferrara grandine, forte vento con alberi caduti e allagamenti per la pioggia; Maltempo nel Legnanese e Varesotto: strade allagate, sottopassi chiusi e alberi caduti.

Nella morsa del maltempo. Alberi caduti e allagamenti. Super in tilt con file di autoIn alcuni territori come Ostellato si è abbattuta la grandine sulle coltivazioni. In città la periferia in difficolà a San Bartolomeo, via Imperiale finisce sott’acqua. msn.com

Violento temporale, rami e strade allagate: disagi al trafficoUn violento temporale si è abbattuto ieri pomeriggio nel maceratese, oltre cinquanta gli interventi da parte dei vigili del ... msn.com