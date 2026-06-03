Allagamenti rami caduti e 150 chiamate al 112 | la notte del maltempo in Friuli

Da udinetoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte in Friuli Venezia Giulia si sono verificati allagamenti, rami caduti e circa 150 chiamate al 112. Dopo un primo aggiornamento a mezzanotte che indicava una situazione sotto controllo, il bollettino delle sette di stamattina segnala la presenza di celle temporalesche e piogge persistenti. La zona ha subito danni e disagi a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

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La notte del maltempo ha lasciato il segno in Friuli Venezia Giulia. Dopo un primo aggiornamento diffuso a mezzanotte, in cui la situazione appariva ancora sotto controllo, il bollettino delle 7 di questa mattina restituisce un quadro più mosso: celle temporalesche a più riprese, piogge. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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