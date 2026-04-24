Bari ' porta' dei turisti per la Puglia | oltre 400mila presenze nei primi tre mesi del 2026
Nel primo trimestre del 2026, Bari ha registrato oltre 400.000 presenze turistiche, confermandosi come principale punto di accesso alla regione. I dati raccolti dall’Osservatorio di Pugliapromozione e dall’IstatSpot mostrano un trend di crescita continuo nel numero di visitatori, sottolineando l’importanza della città come porta d’ingresso per i turisti in Puglia. Questi numeri riflettono un incremento rispetto agli anni precedenti.
Bari ‘porta’ dei turisti per la Puglia, con numeri sempre più in crescita. E' quanto si legge nei dati della ricerca IstatSpot, elaborati dall'Osservatorio di Pugliapromozione, riferiti al primo trimestre del 2026. Il turismo, in regione, vede complessivamente un incremento degli arrivi pari al.🔗 Leggi su Baritoday.it
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