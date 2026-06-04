Un artista invita a spegnere le luci e ad affrontare l’oscurità come un modo per riscoprire il cinema. Secondo lui, questa esperienza permette di educarsi e di non temere il buio. La proposta si basa sull’idea che l’intrattenimento può arrivare partendo dalle tenebre, offrendo un’occasione per un nuovo modo di vivere il cinema senza immagini.

Milano – “Proviamo a spegnere la luce e vediamo cosa succede se l’intrattenimento, come immaginava l’autore, viene a noi partendo dalle tenebre”. Così Vinicio Capossela invita questa sera al Piccolo Teatro Strehler per “Sotto il bosco di latte – il cinema al buio di Dylan Thomas” che aprirà il Milano Film Fest e che racconterà anche la storia del radiodramma, liberamente ispirato a “Under Milk Wood“, in onda per i prossimi due mesi su Raiplay Sound. Una “storia d’amore“? “È una storia d’amore sì, nel senso che nasce da una storia di amicizia e da un testo che esprime un grande amore per la vita e per l’umanità, che è “Sotto il Bosco di Latte“ di Dylan Thomas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Capossela, il cinema a occhi chiusi: “È un’occasione per educarsi. Non dobbiamo avere paura del buio”

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