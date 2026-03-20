Educazione emotiva e paure infantili Paolo Crepet a genitori e insegnanti | Dobbiamo rappresentare le cose che accadono senza avere paura delle paure

Paolo Crepet si rivolge a genitori e insegnanti, sottolineando l'importanza di parlare ai bambini delle emozioni e delle paure senza nasconderle o minimizzarle. L’esperto invita a rappresentare con sincerità ciò che accade, evitando rassicurazioni che possano creare illusioni. Crepet insiste sulla necessità di affrontare le emozioni dei più piccoli con chiarezza, affinché possano sviluppare una maggiore consapevolezza e resilienza.

Paolo Crepet invita gli adulti a raccontare la verità ai bambini, evitando rassicurazioni illusorie per affrontare le paure con coraggio L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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