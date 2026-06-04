Caposele dona otto televisori all’Oncologia del Moscati | solidarietà che si trasforma in realtà

Notizia in breve

Quattro donne hanno consegnato otto televisori all’Oncologia di un ospedale a Avellino. La donazione è avvenuta questa mattina, dopo mesi di preparazione. Le donatrici hanno portato i dispositivi come segno di solidarietà. La consegna si è svolta all’interno dell’azienda ospedaliera, coinvolgendo il personale e i pazienti del reparto. Non sono stati forniti dettagli sul valore totale o sulla provenienza dei televisori.