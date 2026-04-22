Paziente dona la Campanella del Sollievo alla Oncologia del Presidio Ospedaliero Loreto Mare|VIDEO

Una paziente oncologica ha deciso di donare all’Oncologia del Presidio Ospedaliero Loreto Mare una campanella chiamata “Campanella del Sollievo”, che lei stessa ha consegnato recentemente, appena concluso il suo percorso di cura. La donazione è stata accompagnata da una targa esplicativa e rappresenta un gesto simbolico rivolto a chi dovrà affrontare future battaglie contro il cancro. L’atto è stato documentato anche attraverso un video.

Rachele, una paziente oncologica che ha appena concluso il suo percorso di cura, ha deciso di fare un gesto importante per chi attraverserà la stessa battaglia: ha donato all’Oncologia del Presidio Ospedaliero Loreto Mare la “Campanella del Sollievo”, accompagnata da una targa esplicativa, da.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Notte di terrore al presidio ospedaliero, sanitari e guardia giurata in ostaggio di un paziente Pasta di Treviso dona 4.500 euro all’oncologia per la giornata del cancro**Un’idea nata nel 2019 per aiutare chi soffre di cancro: “La Pasta di Treviso” dona 4. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, giovane incensurato di 28 anni ferito a colpi di arma da fuoco: fermato l'aggressore; Tragedia sul lavoro a Napoli, muore operaio nel cantiere della gioielleria; Juve Stabia-Catanzaro 1-1: i calabresi frenano l'undici di Abate. Polcino dimissionario; Cina, il piano di pace per la guerra in Iran: dal principio di coesistenza pacifica alla sicurezza globale, i 4 punti. Paziente guarita dona la 'campanella del sollievo' all'ospedale Loreto MareAlla fine dell'ultimo ciclo di terapie previsto, Rachele ha scelto di donare una Campanella del Sollievo, con tanto di targa, alla Oncologia del presidio ospedaliero Loreto Mare, a Napoli, dove ha c ... ansa.it Ospedale Loreto Mare, paziente dona la Campanella del Sollievo a OncologiaNAPOLI. Al termine del suo percorso di cura, Rachele, una paziente oncologica, ha scelto di donare alla Oncologia del Presidio Ospedaliero Loreto Mare, dove ha curato la sua patologia, la Campanella ... ilroma.net Il Mattino. . Al termine del suo percorso di cura, Rachele, una paziente oncologica, ha scelto di donare alla Oncologia del Presidio Ospedaliero Loreto Mare, dove ha curato la sua patologia, la “Campanella del Sollievo”, comprensiva di targa esplicativa, a fine - facebook.com facebook