Il musical del cuore si trasforma in speranza | La Magica d' Oro dona 6.500 euro all' Irst
Lo scorso 17 aprile, il Teatro Verdi di Cesena ha accolto “La Magica d’Oro”, una serata benefica dedicata a Daniela D’Oro e organizzata dall’associazione teatrale La Magica Notte. Durante l’evento, sono stati raccolti 6.500 euro, che saranno donati all’Istituto per la Ricerca e la Cura delle Malattie Rare. La serata ha visto la partecipazione di artisti locali e appassionati di teatro, unendo musica e solidarietà.
Lo scorso 17 aprile il Teatro Verdi di Cesena ha ospitato “La Magica d’Oro”, serata benefica dedicata al ricordo di Daniela D’Oro e promossa con il coinvolgimento dell’associazione teatrale La Magica Notte. Un evento nato dall’affetto della famiglia, degli amici e del gruppo teatrale di cui.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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