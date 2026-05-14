Il musical del cuore si trasforma in speranza | La Magica d' Oro dona 6.500 euro all' Irst

Da forlitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 17 aprile, il Teatro Verdi di Cesena ha accolto “La Magica d’Oro”, una serata benefica dedicata a Daniela D’Oro e organizzata dall’associazione teatrale La Magica Notte. Durante l’evento, sono stati raccolti 6.500 euro, che saranno donati all’Istituto per la Ricerca e la Cura delle Malattie Rare. La serata ha visto la partecipazione di artisti locali e appassionati di teatro, unendo musica e solidarietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lo scorso 17 aprile il Teatro Verdi di Cesena ha ospitato “La Magica d’Oro”, serata benefica dedicata al ricordo di Daniela D’Oro e promossa con il coinvolgimento dell’associazione teatrale La Magica Notte. Un evento nato dall’affetto della famiglia, degli amici e del gruppo teatrale di cui.🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ricordando Daniela, successo di solidarietà: 6.500 euro per l’IrstLa serata benefica al Teatro Verdi di Cesena, in memoria di Daniela D’Oro, la donna di Cesenatico prematuramente scomparsa lo scorso anno all’età di...

Leggi anche: Mediolanum dona più di 164mila euro a Città della Speranza: un aiuto per la diagnosi dei tumori pediatrici

Argomenti più discussi: Dagli ipogei alle stelle del pop: il weekend magico della Puglia ionica e adriatica; Il piccolo principe: il viaggio di un cuore bambino, con Maurizio Misceo.

Beppe Barra, voce e cuore di Napoli. L’arte più magica oltre la musicaSi tenesse vint’anne.... No, quel periodo della vita lo ha conosciuto un po’ di tempo fa, ma quando si dice che spesso l’età anagrafica non è gemella di quella biologica allora probabilmente lui ne ... ilrestodelcarlino.it

Dirty Dancing, il musical arriva in Teatro a Milano a Natale con la stessa magica potenza del filmDirty Dancing, il musical arriva al Teatro Carcano di Milano per far rivivere le stesse emozioni del film cult del 1987 Un film evergreen che risveglia ogni volta atmosfere magiche, legate alla ... vogue.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web