Il musical del cuore si trasforma in speranza | La Magica d' Oro dona 6.500 euro all' Irst

Lo scorso 17 aprile, il Teatro Verdi di Cesena ha accolto “La Magica d’Oro”, una serata benefica dedicata a Daniela D’Oro e organizzata dall’associazione teatrale La Magica Notte. Durante l’evento, sono stati raccolti 6.500 euro, che saranno donati all’Istituto per la Ricerca e la Cura delle Malattie Rare. La serata ha visto la partecipazione di artisti locali e appassionati di teatro, unendo musica e solidarietà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui