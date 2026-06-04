Dodici persone sono state arrestate nella Piana di Sibari con l’accusa di aver gestito un sistema di caporalato, sfruttando lavoratori nel settore agricolo. Secondo le indagini, alcuni lavoratori sono stati costretti a turni massacranti, con paghe ridotte e senza tutele, e ci sarebbero stati casi di morte sul lavoro. Le aziende coinvolte avrebbero utilizzato metodi per celare lo sfruttamento, come accordi informali e omissioni nelle documentazioni.

Come fanno i lavoratori regolari a finire in schiavitù?. Quali meccanismi usano le aziende per nascondere lo sfruttamento?. Perché i braccianti vengono pagati solo tre euro l'ora?. Chi sono i responsabili dietro la rete criminale transnazionale?.? In Breve Caporali Safeer Ahmed e Ali Raza arrestati per sfruttamento e omicidi. Retribuzione reale circa 3 euro l'ora contro i 7,88 euro dovuti. Lavoratori in appartamenti sovraffollati con dieci persone in località Schiavonea. Sfruttamento transnazionale coinvolge province di Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Il sistema del caporalato grigio nella Piana di Sibari: schiavitù e violenza strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caporalato nella Piana di Sibari: 12 arresti per sfruttamento e morte

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