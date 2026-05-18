Sfruttamento del lavoro agricolo 12 arresti | blitz anche nel Salernitano

Nelle ultime ore, i carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato all’arresto di dodici persone coinvolte in un’indagine sullo sfruttamento del lavoro agricolo. L’azione si è svolta tra diverse regioni italiane, tra cui Basilicata, Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna, e ha portato alla scoperta di attività irregolari nel settore agricolo. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti e attrezzature, e sono state identificate persone coinvolte in attività illecite legate al lavoro in agricoltura.

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