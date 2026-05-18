Sfruttamento del lavoro agricolo 12 arresti | blitz anche nel Salernitano

Da zon.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, i carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato all’arresto di dodici persone coinvolte in un’indagine sullo sfruttamento del lavoro agricolo. L’azione si è svolta tra diverse regioni italiane, tra cui Basilicata, Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna, e ha portato alla scoperta di attività irregolari nel settore agricolo. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati documenti e attrezzature, e sono state identificate persone coinvolte in attività illecite legate al lavoro in agricoltura.

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Operazione dei carabinieri tra Basilicata, Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna: sgominata una presunta rete dedita alla tratta di persone e allo sfruttamento lavorativo È scattata all’alba una vasta operazione condotta dai carabinieri dei reparti operativi del Comando provinciale di Potenza e del Comando carabinieri per la tutela del lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. I militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Potenza, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Zon.it

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