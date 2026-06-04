I sindacati in Puglia segnalano che i lavoratori irregolari continuano a essere controllati dai gruppi criminali. La recente strage di braccianti in Calabria evidenzia il problema del caporalato nel settore agricolo. Le autorità sono chiamate a intervenire per contrastare questa forma di sfruttamento. Non ci sono state modifiche legislative recenti che abbiano modificato la situazione. La condizione dei lavoratori rimane difficile e spesso nascosta.

La strage di braccianti agricoli in Calabria punta il faro sul fenomeno del caporalato in agricoltura. Quattro giovani arsi vivi ad Amendolara, schiavi della criminalità organizzata all’interno di un fenomeno illegale che attraversa l’Italia da Nord a Sud. E che tocca evidentemente anche i campi della Puglia. «Dolore e sdegno profondi per quanto accaduto ai poveri braccianti - le parole di Pietro Buongiorno, segretario generale Uila Puglia – che sottolineano l’esistenza nel nostro Paese di fenomeni illegali come quello del caporalato. Una questione che non riguarda soltanto il Mezzogiorno ma tutto il territorio nazionale. Siamo dinanzi a episodi criminali generati da un sistema mafioso che colpisce l’agricoltura e ancora altri settori come l’edilizia e la logistica». 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Caporalato in Puglia, l'allarme dei sindacati: «Gli invisibili restano nelle mani dei clan»

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