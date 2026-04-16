In 3 mila alla marcia dei bambini per la pace | Non lasciamo il mondo nelle mani dei prepotenti

Questa mattina circa 3.000 bambini e ragazzi provenienti dalle scuole della provincia di Genova hanno partecipato alla marcia per la pace organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. L'evento si è svolto con l’obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della pace e della solidarietà tra le generazioni. I partecipanti hanno sfilato lungo il percorso cittadino, portando con sé slogan e cartelli che richiamano l’attenzione sulla necessità di non lasciare il mondo nelle mani dei prepotenti.

Circa 3 mila i bambini e i ragazzi delle scuole della provincia di Genova che questa mattina hanno partecipato alla tradizionale marcia per la pace organizzata dalla comunità di Sant'Egidio. Un appuntamento ormai consolidato, che quest’anno ha registrato mille presenze in più rispetto.🔗 Leggi su Genovatoday.it I Walked Away From a Prince… And Chose the King Instead ! Notizie correlate Il no alle guerre dei "Bambini del mondo" per il Mandorlo in fiore, tutto pronto per la "Passeggiata della pace"Dopo gli spettacoli tutti esauriti al teatro Pirandello, i gruppi del festival dedicato ai più piccoli saranno i protagonisti della tradizionale... La Valle dei Templi invasa dai bambini del mondo: canti, bandiere e un grido per la paceCanti, bandiere, tamburi e centinaia di bambini provenienti da tutto il mondo che attraversano la Valle dei Templi lanciando un messaggio semplice e... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Fortunato show a Brasilia: l’Italia conquista otto medaglie ai Mondiali di marcia a squadre 2026 • Atletica; Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente; Allegri toglie un giorno di riposo e fa marcia indietro: a Verona riecco il 3-5-2 e Gabbia; 5-2 alla Roma Torna Lautaro e l’Inter riprende la sua marcia verso lo scudetto. L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile vince la serata! Stefano De Martino tiene incollati davanti alla tv una media di 2 milioni e 167 mila telespettatori, pari al 16% di share. Su Rai Uno l'ennesima replica di Sister Act conquista un milione e 749 mila perso - facebook.com facebook “Sicilia” fa rima con “povertà energetica”. Oltre 300 mila famiglie non riescono a pagare le bollette e l’ascensore sociale continua a rimanere bloccato x.com