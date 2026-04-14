Business dei rifiuti nelle mani del clan spunta ' tangente' da tremila euro all' ex assessore
Un’indagine ha portato alla luce un presunto pagamento di tremila euro come tangente collegata a un appalto per la gestione dei rifiuti. L’accusa riguarda un ex assessore e un imprenditore coinvolti in un episodio che si lega a un’attività del clan nel settore dei rifiuti. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini sulle infiltrazioni criminali nel settore ambientale.
Una presunta mazzetta da tremila euro per l’appalto rifiuti alla Isvec dell’imprenditore Ivano Balestriere. E’ il retroscena dell’inchiesta sugli affari del gruppo Zagaria che coinvolge anche l’ex assessore di Santa Maria Capua Vetere Francesco Petrella (non indagato) e relativa alla gara di.🔗 Leggi su Casertanews.it
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