Strage dei braccianti Ricci | Caporalato e sfruttamento agghiaccianti Si intervenga subito

Notizia in breve

In Calabria, quattro braccianti sono morti in circostanze atroci, vivendo senza diritti. La notizia ha portato all’attenzione generale il problema del caporalato e dello sfruttamento nel settore agricolo. Le autorità e le organizzazioni chiedono interventi immediati per contrastare queste pratiche. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di azioni concrete contro le condizioni di lavoro illegali e le violenze legate a questo fenomeno.