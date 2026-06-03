Strage dei braccianti Ricci | Caporalato e sfruttamento agghiaccianti Si intervenga subito
In Calabria, quattro braccianti sono morti in circostanze atroci, vivendo senza diritti. La notizia ha portato all’attenzione generale il problema del caporalato e dello sfruttamento nel settore agricolo. Le autorità e le organizzazioni chiedono interventi immediati per contrastare queste pratiche. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di azioni concrete contro le condizioni di lavoro illegali e le violenze legate a questo fenomeno.
“La strage dei braccianti avvenuta in Calabria, che ha visto quattro lavoratori, che vivevano privati di ogni diritto, morire in maniera atroce, riaccende i fari su una battaglia che va portava avanti sempre con più forza. Il caporalato e lo sfruttamento sono agghiaccianti e intollerabili. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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