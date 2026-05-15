‘Ladies and Gentlemen…la visibilità 50 anni dopo’ appuntamento con la mostra di Warhol

Mercoledì 20 alle ore 17, presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, si terrà il penultimo incontro del ciclo di conferenze dedicato alla mostra “Andy Warhol”. La discussione si concentrerà sulla presenza dell’artista e sulla sua influenza nel corso dei cinquanta anni successivi alla sua scomparsa. L’evento si inserisce nel programma di approfondimento organizzato in occasione dell’esposizione, che è aperta al pubblico e si svolge nell’ambito delle iniziative culturali della città.

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Mercoledì 20 (ore 17), presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, penultimo appuntamento del ciclo di conferenze dedicato alla mostra ‘Andy Warhol. Ladies and Gentlemen’, che sarà aperta fino al 19 luglio. Stefano Mastropaolo, docente all’Accademia Costume & Moda, Roma - Milano. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Clout-Chasing Gone WRONG: Dragging Meghan Sussex for Attention Ends in TOTAL Humiliation Sullo stesso argomento Mostra ‘Andy Warhol. Ladies and Gentlemen’, incontro di approfondimento con Ada Patrizia FiorilloMercoledì 8, alle 17, presso la Sala Rossetti di Palazzo dei Diamanti a Ferrara, si terrà il primo appuntamento di approfondimento dedicato alla... Ladies and Gentlemen: abbiamo un vincitore. Di pura follia. x.com Andy Warhol. Ladies and Gentlemen al Palazzo dei Diamanti di Ferrara fino al 19 luglioDal 14 marzo al 19 luglio prossimo, Ferrara ospita un evento di risonanza internazionale. Compie 50 anni, infatti, la celebre mostra dal titolo ‘Ladies and Gentleman’ del 1975-76, che ha portato a ... ilrestodelcarlino.it Ladies and gentlemen, così è finitaTutte le persone presenti (ladies and gentlemen) entrarono nella sala della seduta europea con l'aria di chi conosce già la durata dell'attesa. Alcune persone si sedettero subito mentre chi si ... ilgiornale.it