Fabio Capello ha criticato Rafael Leao, affermando che il giocatore ha perso la voglia di correre in campo. Secondo l'ex allenatore, questa mancanza di impegno si riflette nel calo delle prestazioni nelle ultime stagioni. Capello ha anche suggerito che il Milan dovrebbe intervenire per rinnovare l’approccio e motivare il giocatore, senza specificare quali azioni adottare. La critica si inserisce in un quadro di valutazioni sul rendimento di Leao e sulla gestione della squadra.

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, oggi opinionista televisivo, ha commentato la situazione legata al futuro di Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha recentemente espresso la sua volontà di lasciare Milano per provare una nuova esperienza all'estero. Una dichiarazione che, di fatto, chiude il suo rapporto con il Diavolo dopo 7 stagioni con la maglia rossonera. Capello si è espresso sulle prestazioni di Leao negli ultimi anni e sulla posizione in cui si trova il Milan, offrendo anche chiavi tattiche per analizzare il calo di rendimento. Di seguito, il suo intervento in diretta a 'Sky Calciomercato-L'Orginale'. "Cercherei una squadra che possa prendere Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Capello boccia Leao: “Ha perso la voglia di correre”, poi consiglia cosa fare al Milan

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