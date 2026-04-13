Capello | Al Milan manca ritmo altro che moduli Leao? Ha ragione Rabiot ma si deve aiutare da solo

L'ex allenatore analizza la situazione del Milan, sottolineando che la squadra sembra mancare di ritmo più che di schemi tattici. Ha commentato anche la prestazione di Leao, che è stato fischiato a San Siro, e le parole di Rabiot, che ha invitato lo stadio a sostenere il portoghese. Secondo l’allenatore, l’incitamento del francese è corretto, ma non può risolvere da solo le difficoltà della squadra.