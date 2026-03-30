Il Milan ha visto sfumare un gol importante, mentre in Nazionale la fascia di capitano è stata affidata a un altro giocatore. Il commissario tecnico ha promosso Ream come nuovo capitano, decisione che potrebbe essere mantenuta anche durante il prossimo Mondiale. Inoltre, si discute anche di questioni legate agli sponsor legati alla squadra e ai singoli calciatori.

Chi sperava di ritrovare un Christian Pulisic brillante e decisivo in Nazionale è rimasto deluso. Di certo il milanista non è il principale responsabile della débacle contro il Belgio, ma allo splendido Mercedes-Benz Stadium di Atlanta il leader di Team Usa ha steccato, mostrando ancora una volta di attraversare un periodo non semplice. Poche giocate delle sue e soprattutto alcuni errori in fase di finalizzazione che avrebbero potuto dare al match una prospettiva diversa. Soprattutto l’occasione gettata alle ortiche al 52', con un brutto sinistro spedito in curva dal dischetto, seguito dall’immediata punizione belga arrivata sulla ripartenza con il 2-1 di Onana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al Milan ha perso il gol, in Nazionale ha perso la fascia: dentro la crisi di Pulisic

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