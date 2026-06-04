Capannone andato a fuoco I vigili indagano sulle cause | Nessuna pista è esclusa

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio ha distrutto un capannone industriale di smaltimento rifiuti il 2 giugno a Salanetti, vicino a Porcari. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e avviato le indagini sulle cause, senza escludere alcuna pista. La bonifica è in corso e l’area è sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti.

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Il “The day after“ si presenta come sotto controllo. L’incendio che il 2 giugno ha distrutto un capannone industriale di smaltimento rifiuti a Salanetti, sul territorio di Capannori, ma al confine con quello di Porcari, è stato domato ed è iniziata la bonifica. Sono scattati anche i necessari accertamenti, le verifiche per arrivare a comprendere l’origine del rogo. I tecnici sono al lavoro per scoprire la causa di quanto accaduto. Tutte le possibili ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Ma per il momento è ancora presto per valutazioni definitive. I vigili del fuoco dei Comandi di Lucca, Pistoia e Prato, con il supporto dell’autobotte di Viareggio, hanno spento le fiamme già alle 9 del mattino di martedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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