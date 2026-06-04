Un incendio ha distrutto un capannone industriale di smaltimento rifiuti il 2 giugno a Salanetti, vicino a Porcari. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e avviato le indagini sulle cause, senza escludere alcuna pista. La bonifica è in corso e l’area è sotto controllo. Non sono stati segnalati feriti.

Il “The day after“ si presenta come sotto controllo. L’incendio che il 2 giugno ha distrutto un capannone industriale di smaltimento rifiuti a Salanetti, sul territorio di Capannori, ma al confine con quello di Porcari, è stato domato ed è iniziata la bonifica. Sono scattati anche i necessari accertamenti, le verifiche per arrivare a comprendere l’origine del rogo. I tecnici sono al lavoro per scoprire la causa di quanto accaduto. Tutte le possibili ipotesi sono al vaglio degli inquirenti. Ma per il momento è ancora presto per valutazioni definitive. I vigili del fuoco dei Comandi di Lucca, Pistoia e Prato, con il supporto dell’autobotte di Viareggio, hanno spento le fiamme già alle 9 del mattino di martedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capannone andato a fuoco. I vigili indagano sulle cause: "Nessuna pista è esclusa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CAPANNONE DIVORATO DALLE FIAMME, DANNI ENORMI. NON SI ESCLUDE IL DOLO | 19/01/2026

Notizie e thread social correlati

Rotoballe a fuoco. Ipotesi incendio doloso “Nessuna pista è esclusa“Un grande incendio ha distrutto un’azienda agricola in via dei Selmi a Lammari, causando ingenti danni.

Auto in fiamme, i vigili del fuoco trovano un cadavere carbonizzato: indagano i carabinieriNel pomeriggio di lunedì 18 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un incendio di un'auto in un'area urbana.

Temi più discussi: Capannone andato a fuoco. I vigili indagano sulle cause: Nessuna pista è esclusa; Incendio a Fiumicino: balle di fieno in fiamme, alta colonna di fumo nero in cielo; Auto in fiamme vicino al casello di Acquaviva delle Fonti: l'incendio sfiora un capannone di una cartiera; Dopo l’incendio violentissimo restano fumo e macerie: deposito di carta distrutto, ore di lotta col fuoco.

Maxi incendio a Manerbio, in fiamme un capannone con centinaia di rotoballeDensa colonna di fumo visibile anche dall'A21. Il rogo minaccia la stabilità della struttura e una cascina vicina, impegnati numerose squadre di vigili del fuoco. quibrescia.it

Nuovo incendio a Voghera, va a fuoco un capannone: probabile l’origine dolosaVoghera (Pavia), 21 marzo 2024 – Incendio ieri sera in via Giovanni Pascoli, nella zona dietro alla stazione ferroviaria. Le fiamme sono divampate attorno alle 19 e hanno interessato un capannone. ilgiorno.it