Auto in fiamme i vigili del fuoco trovano un cadavere carbonizzato | indagano i carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un incendio di un'auto in un'area urbana. Durante le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo all’interno del veicolo. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e hanno avviato le indagini sul possibile’origine dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni.

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