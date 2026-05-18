Auto in fiamme i vigili del fuoco trovano un cadavere carbonizzato | indagano i carabinieri
Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito a un incendio di un'auto in un'area urbana. Durante le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo all’interno del veicolo. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto e hanno avviato le indagini sul possibile’origine dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato alla morte dell’uomo. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni.
Nel pomeriggio di lunedì 18 maggio è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di un uomo in un’auto in fiamme in un campo di Misano Gera d’Adda L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti verso le 14, lungo la strada provinciale 137: dopo aver sentito un botto, hanno visto le fiamme e hanno chiamato i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno scoperto il corpo senza vita sul sedile del guidatore. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un cinquantenne non della zona. Sul luogo del ritrovamento sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Treviglio. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, compresa quella del gesto estremo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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