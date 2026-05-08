Un grande incendio ha distrutto un’azienda agricola in via dei Selmi a Lammari, causando ingenti danni. Le fiamme hanno interessato le rotoballe stoccate nell’area, e le cause sono ancora in fase di verifica. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’incidente, valutando anche la possibilità di un incendio doloso, senza escludere nessuna ipotesi al momento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I danni sono enormi. Un vasto incendio ha devastato l’azienda agricola Boschi, in via dei Selmi a Lammari. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, quando le fiamme sarebbero divampate, secondo i primi accertamenti, in un magazzino di rotoballe. Le lingue di fuoco e il fumo sono state ben visibili in varie zone della Piana, anche a chilometri di distanza. Il rogo poi si è allargato al rimessaggio della struttura, che è andata completamente distrutta. Per fortuna non ci sono stati né feriti né intossicati. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con due squadre operative e tre autobotti, ma hanno dovuto lavorare per diverse ore, sia per domare il focolaio principale, sia per evitare che quest’ultimo si potesse allargare ad alcune abitazioni vicine e ad altri edifici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rotoballe a fuoco. Ipotesi incendio doloso “Nessuna pista è esclusa“

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Fiamme in un magazzino di rotoballe di un’azienda agricola in via dei Selmi a Lammari facebook