La tratta dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud sarà chiusa per due notti. La chiusura è programmata per consentire lavori di manutenzione. Durante questo periodo, verranno indicati percorsi alternativi per i veicoli in transito. La chiusura interesserà le ore notturne e durerà due notti consecutive. Non sono state comunicate modifiche temporanee alle altre tratte dell’autostrada.

-dalle 22:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì 5 giugno, sarà chiuso il tratto Incisa Reggello-Firenze sud, verso Bologna. L’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00. -dalle 22:00 di lunedì 8 alle 5:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello, verso Roma. L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso due notti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Terza corsia dell'A1 tra Incisa e Valdarno. L'allarme di Confindustria: progetto arenato

Notizie e thread social correlati

Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due nottiNella notte tra due giorni consecutivi, il tratto dell'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso al traffico.

Autostrada A1: tratto Incisa Reggello-Firenze sud chiuso stanotteNella notte, la tratta dell’autostrada A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud è stata chiusa al traffico.

A1, riaperto il tratto Firenze Sud - Incisa ReggelloUn mezzo pesante ha preso fuoco intorno alle 3.30 al km 314 dell’A1 Milano-Napoli, in direzione Roma. Il tratto tra Firenze Sud e Incisa-Reggello è stato chiuso, con pesanti ripercussioni sul traffico ... rainews.it

Autostrade testa divieto di sorpasso Tir in tratto toscano A1A partire dal 3 novembre 2025 lungo il tratto di autostrada A1 tra i caselli di Incisa-Reggello (Firenze) e Chiusi (Siena), in entrambe le direzioni di marcia, verrà istituito il divieto di sorpasso ... ansa.it