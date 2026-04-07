Autostrada A1 | tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due notti

Nella notte tra due giorni consecutivi, il tratto dell'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa Reggello sarà chiuso al traffico. La chiusura durerà per tutta la notte e proseguirà anche la notte successiva. Durante questo periodo, sono stati predisposti percorsi alternativi per gli automobilisti che si trovano a transitare in quella zona. La chiusura è stata annunciata ufficialmente e riguarda interventi di manutenzione sulla carreggiata.

-dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile 2026, sarà chiuso il tratto Firenze sud-Incisa Reggello verso Roma. L’area di servizio “Chianti ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00. per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello; per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettole (SS715) e rientrare in A1 alla stazione di Valdichiana; -dalle 22:00 di sabato 11 alle 6:00 di domenica 12 aprile, sarà chiuso il tratto compreso Incisa Reggello-Firenze sud, verso Bologna. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: tratto Firenze sud-Incisa Reggello chiuso due notti Autostrada A1: chiuso stanotte tratto Incisa Reggello-Firenze sudROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di stasera, venerdì 20,... Autostrada A1: incidente tra Firenze sud e Incisa Reggello. Tratto chiusoFIRENZE – Incidente nel tratto fiorentino dell’autostrada A1 oggi, 14 febbraio 2026. A1 tra Firenze e Bologna, autostrada bloccata per neve #neve Temi più discussi: Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale; Un tratto dell' autostrada A1 sarà chiuso per una notte | le alternative per chi viaggia verso Milano; Autostrada A1 | stazione di Firenze Impruneta chiusa di notte; Fuoco in A1 | 9 km di coda nessun ferito. Autostrada A1: chiusure notturne tratto Firenze sud-Incisa ReggelloROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità, per consentire lavori di amp ... firenzepost.it Autostrada A1, chiusure notturne tra Firenze sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioniSulla A1 Milano-Napoli, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità, ... gonews.it SITUAZIONE RISOLTA In #A1, non c'è più fumo tra Firenze Sud e Incisa-Reggello in entrambe le direzioni #viabiliTOS #viabiliFI x.com #videonotiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS In #A1, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il bivio A1-Variante di Valico in direzione Bologna e tra Firenze Scandicci e Incisa-Reggello verso Roma. In #A11, coda di 4 km per incidente al km 3 - facebook.com facebook