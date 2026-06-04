Caos Milan situazione prestiti e addi | ecco chi saluterà i rossoneri
Il Milan sta affrontando un periodo di cambiamenti, con diversi giocatori in partenza e prestiti in scadenza. La squadra si prepara per il ritorno in Europa League e sta pianificando le prossime mosse sul mercato. Sono previsti addii di alcuni giocatori, mentre altri sono in prestito e potrebbero tornare o essere ceduti. La situazione riguarda anche i rinnovi contrattuali e le trattative per nuovi acquisti, senza ancora dettagli ufficiali.
Si prospettano gironi di altissima tensione a Casa Milan. La dirigenza, o quel che ne rimane. si trova davanti ad una vera r propria urgenza: ricostruire una rosa competitiva per il futuro, ma il tempo scorre e siamo ad inizio giugno senza delle vere e proprie certezze. Come riferito dal Corriere dello Sport, ad alimentare il tutto c'è anche il fattore Europa League: il Milan, infatti, dovrà giocare di giovedì sera, affrontando un programma settimanale logorante per quanto riguarda il campionato. Proprio per questo motivo, la rosa dovrà essere più profonda: la dirigenza dovrà consegnare alla UEFa una lista con ben 25 giocatori rispetto ai 19 soliti della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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