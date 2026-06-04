Caos Milan situazione prestiti e addi | ecco chi saluterà i rossoneri

Notizia in breve

Il Milan sta affrontando un periodo di cambiamenti, con diversi giocatori in partenza e prestiti in scadenza. La squadra si prepara per il ritorno in Europa League e sta pianificando le prossime mosse sul mercato. Sono previsti addii di alcuni giocatori, mentre altri sono in prestito e potrebbero tornare o essere ceduti. La situazione riguarda anche i rinnovi contrattuali e le trattative per nuovi acquisti, senza ancora dettagli ufficiali.