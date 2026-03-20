Calciomercato Milan | tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate ecco cosa succederà
Il Milan ha ottenuto un tesoretto di circa 100 milioni di euro grazie ai prestiti contratti quest’anno. La società utilizzerà questa somma per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Le operazioni di calciomercato sono già in fase di pianificazione, con l’obiettivo di migliorare la rosa senza compromettere le finanze. La strategia finanziaria del club si concentra su investimenti mirati e sostenibili.
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