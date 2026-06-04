Caorle riprende i lavori del nuovo parcheggio dopo le verifiche ambientali
I lavori per il nuovo parcheggio a Caorle riprenderanno entro circa dieci giorni dopo le verifiche ambientali. La struttura sorgerà sull’area dell’ex sede del pronto soccorso, già demolita. La riattivazione dei lavori segue una sospensione temporanea legata alle verifiche richieste. Attualmente, non ci sono ulteriori dettagli sulle tempistiche di completamento o sui soggetti coinvolti nel progetto.
Entro una decina di giorni dovrebbero riprendere i lavori di realizzazione del parcheggio che sostituirà l'ex sede del pronto soccorso a Caorle, già demolita. L'intervento si era fermato nel mese di maggio a causa del rinvenimento, in fase di scavo, di due cisterne per il gasolio dalle quali. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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