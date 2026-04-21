Marina di Pisa | via ai lavori per il nuovo parcheggio eco-friendly

Lunedì 20 aprile sono iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo parcheggio eco-friendly nella zona laterale di piazza Viviani a Marina di Pisa. L'intervento riguarda la sistemazione definitiva di una porzione dell'area, con l'obiettivo di migliorare la viabilità e offrire più posti auto ai residenti e ai visitatori. La presenza di cantieri in questa zona è visibile già da alcuni giorni.

I cantieri per la sistemazione definitiva della porzione laterale di piazza Viviani a Marina di Pisa sono partiti lunedì 20 aprile. L’intervento mira a eliminare lo stato di abbandono di quell’area rimasta sterrata, completando il progetto di riqualificazione che ha già l’inaugurazione della piazza principale nel corso del 2024. L’obiettivo tecnico è trasformare circa 2.800 metri quadrati di terreno in un’area di sosta funzionale, capace di ospitare circa 90 stalli per le auto. Per garantire un impatto ambientale ridotto in un contesto urbano di pregio, i lavori prevedono l’impiego di un conglomerato bituminoso denominato Natural Pavement, una soluzione specifica per parchi e zone pedonali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Pisa: via ai lavori per il nuovo parcheggio eco-friendly Notizie correlate Sport e spazi pubblici: avviati i lavori per il nuovo campo da basket a Marina di PisaPisa, 23 febbraio 2026 - Prendono il via oggi, lunedì 23 febbraio, i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da basket sul litorale, a Marina... Marina di Pisa: al via i lavori per un nuovo campo di basketSorgerà in via Salvini per offrire alla cittadinanza un luogo non solo di pratica sportiva ma anche di incontro e socialità Prenderanno il via la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Partecipazione, all’Hotel Continental l’assemblea del Litorale. Quarta tappa della campagna di ascolto di Sindaco e Giunta nei quartieri; Marina di Pisa, iniziati i lavori di asfaltatura del parcheggio in piazza Viviani; Mercato in piazza Viviani. Domani il debutto a Marina; Giochi e laboratori creativi in pineta a Marina di Pisa. Marina di Pisa, al via i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaiaPisa, 16 maggio 2024. Sono partiti oggi i lavori di spianatura delle spiagge di ghiaia di Marina di Pisa nel tratto che va da piazza Baleari fino a poco prima di piazza Sardegna. I lavori saranno ... lanazione.it Marina di Pisa: Presentazione della seconda edizione del libro sul bombardamento del 1943L’evento sabato 31 agosto alle 19 in via della Sirenetta a Marina di Pisa, e concluderà il ciclo di presentazioni letterarie organizzate dalla libreria Erasmus nell’ambito della festa Marina Slow Pisa ... lanazione.it Una mia foto al giorno,panorama,Marina di Pisa facebook