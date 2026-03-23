Nuova area a verde e parcheggio a Patrignone | lavori al via dopo Pasqua

San Giuliano Terme (PI), 23 marzo 2026 – Una nuova area a verde attrezzata con giochi per i più piccoli e attrezzi per il fitness all'aperto destinate agli adulti e un parcheggio. Conto alla rovescia agli sgoccioli per un intervento importante e atteso dalla comunità di Patrignone, il borgo fra Molina di Quosa e Colognole adagiato lungo l'alveo del Serchio. L'investimento è di circa 270mila euro (Iva inclusa) e sarà finanziato con le risorse intercettate dall'amministrazione comunale partecipando a un bando regionale dedicato ai cosiddetti “parcheggi intermodali”. Già affidati i lavori, che inizieranno dopo Pasqua e si potranno per circa sei mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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