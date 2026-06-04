Cantine Turrini al gruppo Enoagrimm | Tutelati posti di lavoro e qualità
Il gruppo Enoagrimm ha annunciato l’acquisizione del ramo d’azienda di Cantine Turrini Valdo & Figlio Spa, una storica azienda romagnola con sede a Riolo Terme. L’operazione è stata comunicata tramite la costituzione di una nuova società, Enoitaly Srl. La società ha dichiarato di voler tutelare i posti di lavoro e mantenere la qualità dei prodotti.
Il gruppo Enoagrimm, attraverso la neonata società Enoitaly Srl, annuncia l’integrazione del ramo d’azienda di Cantine Turrini Valdo & Figlio Spa, storica realtà romagnola con sede a Riolo Terme. "La nuova gestione dello storico marchio della provincia di Ravenna – si legge in una nota della società Enoitaly Srl – permetterà di tutelare i posti di lavoro e l’indotto locale, preservando al tempo stesso la tradizione vitivinicola del territorio. Pur segnando una discontinuità rispetto alla precedente amministrazione, la società che opererà nello stabilimento manterrà l’attuale organico, garantendo la continuità operativa dell’impianto e il supporto alle aziende limitrofe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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