Cantine Turrini al gruppo Enoagrimm | Tutelati posti di lavoro e qualità

Notizia in breve

Il gruppo Enoagrimm ha annunciato l’acquisizione del ramo d’azienda di Cantine Turrini Valdo & Figlio Spa, una storica azienda romagnola con sede a Riolo Terme. L’operazione è stata comunicata tramite la costituzione di una nuova società, Enoitaly Srl. La società ha dichiarato di voler tutelare i posti di lavoro e mantenere la qualità dei prodotti.