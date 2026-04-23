Bentivoglio | il Gruppo Gevorkyan salva la Sinteris e 44 posti di lavoro

Il Gruppo Gevorkyan ha annunciato l'acquisizione della Sinteris, azienda con sede a Bentivoglio, e ha confermato la tutela di 44 posti di lavoro. L'operazione prevede che lo stabilimento continui a funzionare senza interruzioni, mantenendo le attività in corso. La notizia rappresenta un passo importante per il settore locale, con l'obiettivo di garantire la stabilità dell'impresa e dei dipendenti coinvolti.

? Cosa sapere Il Gruppo Gevorkyan acquisisce la Sinteris di Bentivoglio garantendo la continuità operativa dello stabilimento.. L'operazione tramite composizione negoziata assicura la tutela di 44 posti di lavoro diretti.. Il gruppo Gevorkyan ha concluso ieri l’acquisizione della Sinteris, garantendo la continuità operativa dello stabilimento di metallurgia delle polveri a Bentivoglio e la tutela dei 44 posti di lavoro coinvolti nella transazione. L’operazione, che segna un nuovo capitolo per il sito produttivo bolognese, è stata formalizzata con l’ingresso della Gevorkyan Sinteris Italia s.r.l. nel controllo totale delle attività dell’azienda slovacca.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bentivoglio: il Gruppo Gevorkyan salva la Sinteris e 44 posti di lavoro Notizie correlate Acquisita la Sinteris, salvi 44 posti di lavoroLo stabilimento Sinteris di Bentivoglio entra ufficialmente a far parte del gruppo Gevorkyan. Alcast di Bentivoglio in liquidazione: 94 posti di lavoro a rischio, 8 ore di scioperoBentivoglio (Bologna), 28 marzo 2026 – Otto ore di sciopero per l’intera giornata di lunedì 30 marzo, a partire dalle 14, con presidio davanti al... Una raccolta di contenuti Si parla di: Acquisita la Sinteris, salvi 44 posti di lavoro; Acquisita la Sinteris salvi 44 posti di lavoro. Acquisita la Sinteris, salvi 44 posti di lavoroLo stabilimento Sinteris di Bentivoglio entra ufficialmente a far parte del gruppo Gevorkyan. A comunicarlo la stessa azienda slovacca, che rende noto che ieri è entrata in vigore la transazione ... ilrestodelcarlino.it