Il sindaco di Cusago ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori di una ditta di Abbiategrasso, che rischia la chiusura. Durante l’incontro, ha espresso la volontà di difendere e tutelare i posti di lavoro. La ditta è in difficoltà e potrebbe cessare l’attività nei prossimi giorni. I lavoratori sono preoccupati per il futuro e chiedono soluzioni rapide. Nessun accordo è stato raggiunto, ma si sono discussi possibili interventi. La questione rimane aperta in attesa di sviluppi.

Cusago, 25 maggio 2026 – Il sindaco Gianmarco Reina ha incontrato la delegazione dei lavoratori della Bcs, realtà storica e pilastro industriale del territorio che impiega circa 500 dipendenti distribuiti nei tre siti produttivi attualmente attivi e che sta attraversando una fase estremamente delicata della propria storia. L’azienda si trova oggi in regime di concordato preventivo in continuità. Si tratta di una procedura concorsuale complessa, avviata nel tentativo concreto di evitare il fallimento, salvaguardare l’attività d’impresa e, soprattutto, individuare nuovi investitori e partner finanziari solidi disposti a rilevare e rilanciare lo storico marchio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco di Cusago a fianco dei lavoratori della Bcs di Abbiategrasso a un passo dalla chiusura: “I posti di lavoro vanno difesi e tutelati”

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