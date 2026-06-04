Cantina Valtidone | Fornasari guida il 5° mandato verso i 60 anni
Il presidente di una cantina storica sta per iniziare il suo quinto mandato, avvicinandosi ai 60 anni. Durante un incontro, sono state poste domande sulla differenza tra gestione del rischio d'impresa e consulenza tecnica. Sono state anche discusse le minacce internazionali che stanno avendo un impatto diretto sull’economia della cantina, senza però specificare quali siano.
Come può la gestione del rischio d'impresa differire dalla consulenza tecnica?. Quali minacce internazionali stanno influenzando direttamente l'economia della cantina?. Perché i vini DOC piacentini sono pronti alla sfida dei dealcolati?. Quanto valore economico ha generato la cooperativa per i soci?.? In Breve 170 soci gestiscono 1.100 ettari di vigneti tra 200 e 400 metri di altitudine. Produzione di 6 milioni di bottiglie con fatturato tra 15 e 16 milioni euro. Oltre 43 milioni di euro liquidati in dieci anni per l'acquisto delle uve. Nuovo parco agrivoltaico inaugurato a maggio per gestire i costi energetici. Cantina Valtidone compie sessant’anni con la conferma di Gianpaolo Fornasari alla presidenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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