Notizia in breve

Il presidente di una cantina storica sta per iniziare il suo quinto mandato, avvicinandosi ai 60 anni. Durante un incontro, sono state poste domande sulla differenza tra gestione del rischio d'impresa e consulenza tecnica. Sono state anche discusse le minacce internazionali che stanno avendo un impatto diretto sull’economia della cantina, senza però specificare quali siano.