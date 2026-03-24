Colleferro verso le elezioni Il Sindaco Sanna presenta il rendiconto di fine mandato dopo 10 anni di amministrazione
Domenica 29 marzo l'evento pubblico al Teatro Vittorio Veneto per fare il punto sugli ultimi cinque anni di governo della città, in vista del rinnovo del Consiglio Comunale di fine maggio Dopo oltre dieci anni consecutivi alla guida della città, Pierluigi Sanna si appresta a concludere il suo ruolo da primo cittadino di Colleferro. Con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dell'importante cittadina a sud di Roma ormai alle porte, l'Amministrazione uscente ha organizzato un incontro pubblico per tracciare il bilancio definitivo del proprio operato. L'evento ufficiale per la presentazione del rendiconto di fine mandato si terrà domenica 29 marzo 2026 presso la cornice del Teatro Comunale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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