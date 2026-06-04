Le opposizioni richiedono con urgenza la convocazione della terza commissione per discutere sui cantieri legati al PNRR. La richiesta viene avanzata in vista di approfondimenti su aspetti ancora non chiariti. La richiesta di convocazione è condivisa da tutti i gruppi di minoranza. Non ci sono state ancora risposte ufficiali alle richieste di incontri. La questione riguarda principalmente l’avanzamento e la gestione dei progetti finanziati con fondi europei.

Ancora una volta, sono tutti i gruppi di opposizione a chiedere la convocazione urgente della terza commissione. Al centro, lo stato di avanzamento dei cantieri legati al Pnrr. Sono quattro le richieste avanzate da Pd, Movimento 5 Stelle, La Comune e Civica Anselmo. "Lo stato di avanzamento dei lavori Pnrr non ancora conclusi e al rispetto dei target previsti per ottenere il rimborso parziale o totale dei finanziamenti richiesti – si legge nell’atto protocollato in municipio –. Lo stato di rendicontazione su piattaforma Regis delle opere complessivamente realizzate e in via di realizzazione, con scadenze da rispettare per beneficiare dei finanziamenti richiesti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cantieri Pnrr, il sindaco Fabbri faccia chiarezza in commissione"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ceccano, fondi PNRR sotto inchiesta. Il Sindaco Querqui fa chiarezza sulla ripartenza dei cantieriA Ceccano, un'inchiesta della Procura Europea ha messo sotto scrutinio la gestione dei fondi PNRR destinati al Comune.

Laveno Mombello: il faccia a faccia televisivo dei 4 candidati sindacoGiovedì 7 maggio, i quattro candidati sindaco di Laveno Mombello parteciperanno a un confronto televisivo trasmesso su VareseWeb Tv.

Temi più discussi: Cantieri Pnrr, il sindaco Fabbri faccia chiarezza in commissione; Elezioni, tutti i record di Giulivi. Ora chiudiamo i cantieri Pnrr; Pnrr, scatta la corsa contro il tempo per chiudere il cantiere da 50 milioni; Cantieri alle battute finali col Pnrr. Riapre l’oratorio di Sacconago. L’ex Macello pronto per le mostre.

Pnrr e comparto unico, Zedda 'battaglie fondamentali per Comuni'. Il sindaco di Cagliari chiede continuità per le opere avviate e i cantieri #ANSA x.com

Cantieri, sprint di giugno: lunedì rischio ingorgo dal Municipio alla RivieraCircolazione rivoluzionata per i lavori della metropolitana e del tram. L’assessore Cosenza: La città corre e queste opere la miglioreranno ... napoli.repubblica.it

I cantieri di Bari e la corsa contro il tempo: il punto sulle opere Pnrr a un mese dalla scadenzaLa scadenza del Pnrr, la prima, quella del 30 giugno, si avvicina sempre di più ed è cominciata una vera e propria corsa contro il tempo del Comune per alcune opere, ... quotidianodipuglia.it