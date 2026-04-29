Laveno Mombello | il faccia a faccia televisivo dei 4 candidati sindaco

Giovedì 7 maggio, i quattro candidati sindaco di Laveno Mombello parteciperanno a un confronto televisivo trasmesso su VareseWeb Tv. L’evento vedrà i candidati rispondere alle domande e presentare le proprie proposte in diretta. L’iniziativa si svolge in vista delle prossime elezioni comunali e rappresenta un’occasione per i cittadini di ascoltare le diverse posizioni. La trasmissione sarà accessibile online e seguirà un format di domande e risposte.

? Cosa sapere I quattro candidati sindaco di Laveno Mombello si confrontano giovedì 7 maggio su VareseWeb Tv.. Il dibattito tra Santagostino, Castelli, Bresciani e Carmenati precede le prossime elezioni amministrative.. Giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 10:30, i cittadini di Laveno Mombello avranno l’occasione di ascoltare i candidati sindaco in un confronto diretto trasmesso su VareseWeb Tv per le prossime elezioni amministrative. Tra i vicoli del borgo lacustre e il fermento che precede il voto, le voci della politica si preparano a confrontarsi davanti alle telecamere. La sfida vede impegnato l’attuale sindaco Luca Santagostino, che punta alla riconferma con il sostegno della lista Civitas.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laveno Mombello: il faccia a faccia televisivo dei 4 candidati sindaco Notizie correlate Laveno Mombello: l’agronomo degli stadi sfida il voto in 4 candidatiLa politica locale di Laveno Mombello si prepara a una sfida elettorale che vedrà coinvolti quattro candidati, con Giovanni Castelli che propone un... Leggi anche: Faccia a faccia tra candidati. Ghinelliani verso Forza Italia e Romani in cerca di un lido Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Elezioni a Laveno Mombello: i candidati e le liste; Laveno Mombello, Zanetti apre un ristorante sul lago Maggiore; Giovanni Castelli si candida per Laveno: Sicurezza e rilancio del territorio le priorità; Il discorso di Claudio Macchi per il 25 Aprile a Laveno Mombello. In occasione del Festival della Meraviglia la Pro Loco Laveno Mombello Cerro con il patrocinio del Comune di Laveno Mombello, presenta la terza edizione del WUNDERbar! Vi aspettiamo sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 - facebook.com facebook