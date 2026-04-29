Laveno Mombello | il faccia a faccia televisivo dei 4 candidati sindaco

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio, i quattro candidati sindaco di Laveno Mombello parteciperanno a un confronto televisivo trasmesso su VareseWeb Tv. L’evento vedrà i candidati rispondere alle domande e presentare le proprie proposte in diretta. L’iniziativa si svolge in vista delle prossime elezioni comunali e rappresenta un’occasione per i cittadini di ascoltare le diverse posizioni. La trasmissione sarà accessibile online e seguirà un format di domande e risposte.

? Cosa sapere I quattro candidati sindaco di Laveno Mombello si confrontano giovedì 7 maggio su VareseWeb Tv.. Il dibattito tra Santagostino, Castelli, Bresciani e Carmenati precede le prossime elezioni amministrative.. Giovedì 7 maggio, a partire dalle ore 10:30, i cittadini di Laveno Mombello avranno l’occasione di ascoltare i candidati sindaco in un confronto diretto trasmesso su VareseWeb Tv per le prossime elezioni amministrative. Tra i vicoli del borgo lacustre e il fermento che precede il voto, le voci della politica si preparano a confrontarsi davanti alle telecamere. La sfida vede impegnato l’attuale sindaco Luca Santagostino, che punta alla riconferma con il sostegno della lista Civitas.🔗 Leggi su Ameve.eu

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