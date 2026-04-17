Ceccano fondi PNRR sotto inchiesta Il Sindaco Querqui fa chiarezza sulla ripartenza dei cantieri

A Ceccano, un'inchiesta della Procura Europea ha messo sotto scrutinio la gestione dei fondi PNRR destinati al Comune. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, ha comunicato pubblicamente aggiornamenti sulla ripartenza e sulle tempistiche dei cantieri coinvolti. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e mediatica, con l’obiettivo di chiarire i passaggi e lo stato attuale degli interventi finanziati.

Il polverone sollevato dall'inchiesta della Procura Europea sulla gestione dei fondi PNRR a Ceccano continua a far discutere, ma l'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Querqui interviene a gamba tesa per fare chiarezza sullo stato dell'arte e sulle tempistiche dei cantieri.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Fondi per il maltempo, Meloni fa chiarezza: “I 100 milioni solo un primo stanziamento”. Aperta un’inchiesta sulla frana di Niscemi«Sono un po’ dispiaciuta per le polemiche perché nelle riunioni che abbiamo fatto anche prima abbiamo ampiamente chiarito che si trattava di un... Inchiesta The Good Lobby sui fondi Pnrr, tre patteggiamenti per gli appalti “pilotati” nel comune di Ceccano (Frosinone)A due anni e mezzo dagli arresti che avevano scosso il Comune di Ceccano, arrivano le prime decisioni giudiziarie nell’ambito dell’inchiesta “The... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ceccano, fondi PNRR sotto inchiesta. Il Sindaco Querqui fa chiarezza sulla ripartenza dei cantieri; Ceccano, l’Amministrazione Querqui fa chiarezza sui cantieri Pnrr sotto inchiesta; Ceccano, l’amministrazione Querqui interviene sui cantieri ex Pnrr sotto inchiesta; Ceccano, l’Amministrazione Querqui fa chiarezza sui cantieri PNRR sotto indagine: Ripartenza e verifiche sui lavori. Ceccano, l’Amministrazione Querqui fa chiarezza sui cantieri Pnrr sotto inchiestaIl sindaco Andrea Querqui ristabilisce la verità sul restauro del Castello dei Conti e le altre opere ex Pnrr indagate dalla Procura europea. Il primo cittadino: «Sarà il nuovo direttore a verificare ... tunews24.it Ceccano, corruzione per i fondi Pnrr: il Comune parte civile chiede 5 milioni di danniIl Comune di Ceccano sarà parte civile nel processo a carico dell’ex sindaco Roberto Caligiore. Il Comune, chiede un risarcimento di 5 milioni di euro per i danni (anche d’immagine) che sarebbero ... ilmessaggero.it Il sindaco Andrea Querqui ristabilisce la verità sul restauro del Castello dei Conti e le altre opere ex Pnrr indagate dalla Procura europea. Il primo cittadino: «Sarà il nuovo direttore a verificare i lavori» - facebook.com facebook