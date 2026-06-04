Un manager di un cantiere del consolato USA è finito in carcere con l’accusa di caporalato e violenza. Secondo le indagini, avrebbe gestito lo sfruttamento senza controlli adeguati, coinvolgendo anche personalità turche nel sistema di approfittamento. La polizia ha arrestato diverse persone, tra cui il manager, che avrebbe diretto le attività illecite. Le autorità stanno approfondendo i ruoli di tutte le figure coinvolte nel meccanismo di sfruttamento.

Come faceva il manager a gestire lo sfruttamento senza controlli?. Chi sono le personalità turche coinvolte nel sistema di sfruttamento?. Perché gli operai indiani non hanno partecipato alla protesta sindacale?. Quali collegamenti esistono tra la gestione aziendale e la criminalità?.? In Breve Arresto di Demir all'aeroporto di Orio al Serio il 31 maggio.. Sfruttamento di operai indiani presso il cantiere del nuovo consolato USA a Milano.. Infortunio di due operai di 46 e 49 anni nell'area Mind.. Sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil dichiarano lo stato di agitazione.. Ulas Demir resta in custodia cautelare per accuse di caporalato e violenza durante i lavori al nuovo consolato americano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cantiere consolato USA: manager in carcere per caporalato e violenza

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Milano, consolato Usa e caporalato: confermato il fermo per il manager della Caddell

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