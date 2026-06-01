Un manager è stato richiesto in carcere dal pubblico ministero di Bergamo, Raffaella Latorraca, nell’ambito di un’indagine sul caporalato in un cantiere del consolato Usa a Milano. La richiesta arriva dopo la convalida del fermo e l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La decisione su questa richiesta sarà presa in seguito.

Milano, 1 giugno 2026 – La convalida del fermo e l'applicazione della custodia cautelare in carcere: è quanto ha chiesto il pubblico ministero di Bergamo Raffaella Latorraca per Ulas Demir. L’uomo, di origine turca, è indagato dalla Procura di Milano per caporalato in quanto ritenuto il rappresentate della divisione italiana della Caddell Construction, il colosso statunitense nel campo delle costruzioni per il quale è scattato il controllo giudiziario per lo sfruttamento di diverse decine di lavoratori indiani impiegati nella costruzione del nuovo Consolato Usa a Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaindagine-caporalato-usa-af7eanr5 Bloccato a Orio al Serio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Caporalato nel cantiere del consolato Usa a Milano, pm chiede il carcere per il manager Ulas Demir

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: blitz dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Caporalato nel cantiere del consolato Usa, fermato a Orio il manager turco Ulas DemirUn manager turco di 49 anni, legato alla società americana Caddell Construction, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per...

Caporalato al cantiere per il nuovo Consolato Usa, il manager turco Ulas Demir fermato in aeroporto mentre tentava la fuga dall’ItaliaUn manager turco di 49 anni, incaricato dalla società statunitense Caddell Construction Co.

Temi più discussi: Caporalato nel cantiere del consolato Usa, fermato a Orio il manager turco Ulas Demir; Nuovo consolato Usa a Milano, fermato in aeroporto un manager indagato per caporalato; La Procura di Milano ha disposto il fermo per Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo Consolato Usa di Milano insieme alla società americana Caddell Construction Co. Demir ha 46 anni ed è uno dei manag; Fermo a Milano per il manager Caddell Construction Co nell’inchiesta sul caporalato al Consolato Usa.

Caporalato al Consolato Usa Milano, fermato manager turco Ulas Demir della Caddell, mentre tentava di fuggire a Istanbul x.com

Caporalato nel cantiere del Consolato USA di Milano: fermato a Orio al Serio un manager di CaddellLa procura indaga sulle numerose violazioni riscontrate durante i lavori per il restauro, con operai pagati 2 euro l'ora. Ulas Demir è stato bloccato mentre - secondo gli inquirenti - cercava di fug ... rainews.it

Caporalato nel cantiere del consolato Usa, fermato a Orio il manager turco Ulas DemirIl 49enne, legato alla Caddell Construction, stava per imbarcarsi su un volo diretto a Istanbul. È al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di operai indiani impiegat ... bergamonews.it