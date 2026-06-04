Il Castellarano ha annunciato l’ingaggio di Roberto Cantaroni come nuovo allenatore, dopo aver vinto i playoff e aver ottenuto la promozione in Eccellenza. Cantaroni, già noto per aver allenato il Casalgrande, sarà affiancato dal vice Massimo Fini.

Dopo i playoff vinti e l’Eccellenza nel futuro, il Castellarano ha scelto il nuovo allenatore: sarà Roberto Cantaroni (tecnico esperto, lo ricordiamo al Casalgrande), che sarà affiancato dal vice Massimo Fini. Prendono il posto di Paolo Lodi Rizzini e Daniele Dallari, che si congedano dopo la trionfale stagione con gli azulgrana. In Promozione, il Montecchio si separa dal difensore centrale del 1991 Luca Coli, ex Vianese. Retrocesso in Prima categoria, è comunque attivo il Casalgrande: ritorna il portiere Alessandro Taglini, classe 1995, che è reduce dalla parentesi con lo Sporting Scandiano e prima di questa ha trascorso sei anni proprio a Casalgrande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cantaroni a Castellarano. Coli lascia il Montecchio

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