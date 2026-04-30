Corona bruciata a Castellarano escluso il movente politico

A Castellarano, nel Reggiano, è stato individuato l'autore del gesto vandalico che ha coinvolto una corona d’alloro posizionata davanti alla chiesa di Santa Croce in occasione del XXV Aprile. La polizia ha reso noto di aver identificato il presunto responsabile, escludendo che il movente sia di natura politica. L’episodio si è verificato nella mattinata del 30 aprile e ha portato a interventi di verifica da parte delle forze dell’ordine.

Castellarano (Reggio Emilia), 30 aprile 2026 – E’ stato identificato il presunto responsabile del gesto vandalico ai danni della corona d’alloro del XXV Aprile, avvenuta davanti alla chiesa di Santa Croce a Castellarano. I carabinieri della caserma locale hanno denunciato un uomo di 48 anni per danneggiamento aggravato. Ed è stata esclusa ogni ipotesi di natura estremista o ideologica legata alla politica. Tutt’altro. Ci sarebbero problemi personali piuttosto seri alla base del gesto. L’episodio era accaduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi quando, a poche ore dalle celebrazioni ufficiali per la Liberazione, era stata data alle fiamme la corona d'alloro deposta davanti al monumento ai caduti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corona bruciata a Castellarano, escluso il movente politico Notizie correlate Bruti Liberati contro Meloni: "Nessun movente politico, cosa rischiamo"Secondo Edmondo Bruti Liberati "non c'è nessun movente politico" dietro alla sentenza che ha portato la giudice del Tribunale di Roma ad accordare un... Leggi anche: Fabrizio Corona a Castiglioncello diventa caso politico: per il Pd ‘Falsissimo’ non s’ha da fare Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bruciata la corona di fiori del 25 aprile a Castellarano; Foto: Bruciata la corona di fiori del 25 aprile a Castellarano; Castellarano, bruciata la corona di fiori deposta il 25 aprile alla chiesa di Santa Croce; Foto: Bruciata la corona di fiori del 25 aprile a Castellarano. Castellarano, incendiata la corona del 25 aprile: individuato il presunto responsabileIndividuato il presunto autore del gesto che, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha colpito i simboli della Liberazione a Castellarano: dietro ... redacon.it Bruciata la corona di fiori del 25 aprile a CastellaranoAtto vandalico al monumento dei caduti di Castellarano, nel Reggiano, dove presumibilmente nella notte tra domenica e lunedì è stata bruciata la corona di fiori deposta in occasione delle celebrazioni ... ansa.it Castellarano, bruciata la corona di fiori deposta il 25 aprile alla chiesa di Santa Croce https://www.24emilia.com/castellarano-bruciata-corona-fiori-25-aprile-chiesa-santa-croce/ - facebook.com facebook Bruciata la corona di fiori del 25 aprile a Castellarano. Nel Reggiano, il sindaco le ripulisce e denuncia ai carabinieri. Telecamere al vaglio #ANSA x.com