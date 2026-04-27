Il sindaco di Castellarano la lapide del 25 aprile vandalizzata | video

Nella giornata di ieri si è verificato un atto vandalico al monumento dei caduti di Castellarano, dove una corona di fiori è stata bruciata e una lapide commemorativa è stata danneggiata. Un video riprende le f immagini dell’episodio, che ha suscitato reazioni nella comunità locale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di identificare i responsabili.

Atto vandalico al monumento dei caduti di Castellarano: è stata bruciata la corona di fiori collocata in occasione delle celebrazioni della festa del 25 aprile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il sindaco di Castellarano la lapide del 25 aprile vandalizzata: video Notizie correlate Leggi anche: Vandalizzata la lapide ai partigiani in Largo Montebello Leggi anche: Il discorso sul 25 aprile del sindaco Lepore Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Ecco due nuove pietre d’inciampo. Zanni: Arricchiamo la memoria; Vandalizzate due pietre d’inciampo Il sindaco furioso | Inaccettabile. Vandalizzati i fiori del 25 aprile: il sindaco va a ripulire la lapideVergognoso gesto alla chiesa di Santa Croce a Castellarano, Zanni: Atto gravissimo, analizzeremo le telecamere ... ilrestodelcarlino.it Castellarano celebra il 25 Aprile: omaggio ai deportati e prime Pietre d’inciampo nel territorio comunaleIn occasione della Festa della Liberazione, il Comune di Castellarano rinnova il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria dei valori di libertà, democrazia e pace che questa ricorrenza r ... sassuolo2000.it #Dilettanti - #Promozione - La #Sanmichelese travolge il #Castellarano e ora è seconda - facebook.com facebook