Canosa di Puglia | assalto a sportello bancomat All' alba

Da noinotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle prime luci dell’alba, un gruppo di banditi ha preso di mira e fatto saltare uno sportello bancomat in città. I malviventi hanno utilizzato esplosivi per aprire il distributore, riuscendo a portare via una somma di denaro ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’assalto.

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Canosa di Puglia, assalto fallito ad uno sportello bancomat

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