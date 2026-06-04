Canosa di Puglia | assalto a sportello bancomat All' alba
Alle prime luci dell’alba, un gruppo di banditi ha preso di mira e fatto saltare uno sportello bancomat in città. I malviventi hanno utilizzato esplosivi per aprire il distributore, riuscendo a portare via una somma di denaro ancora da quantificare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante l’assalto.
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Canosa di Puglia, assalto fallito ad uno sportello bancomat
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