Banda del bancomat | altri 2 arresti per assalto sportello atm di Mascalucia
Nella zona di Mascalucia, nel catanese, sono stati effettuati due arresti legati alla banda del bancomat. Le forze dell’ordine hanno fermato due persone coinvolte in un tentativo di furto con esplosivo a uno sportello ATM. L’intervento segue un’indagine sulla serie di azioni simili avvenute nella stessa area, con l’obiettivo di contrastare questa attività criminale.
Nel catanese eseguiti due arresti per la cosiddetta “banda del bancomat”, responsabile di un tentativo di furto con esplosivo a Mascalucia in Sicilia. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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INTER, MANITA PER LO SCUDETTO. ROMA BANDA DEL BUCO. E IN SERIE A TORNIAMO LEONI youtu.be/9VWpOtv93lA x.com